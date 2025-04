Ilnapolista.it - Ancelotti resuscita sempre, se c’è una cosa che sa fare è ridere per ultimo (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

Eh, ma il Santiago Bernabéu. vuoi mettere. Quello non è uno stadio qualunque, dove giocare un “ritorno” qualunque. Anche se sei l’Arsenal e stai avanti di 3 gol. Quello è lo stadio del Real Madrid, dove Carlofa i miracoli. “E se c’è unache Carlosa, èper”, scrive Elcon un editoriale di Rafa Cabeleira che suona come un avvertimento.“La leggenda dello stadio bianco, ora grigio metallizzato per nobili ragioni che nulla hanno a che vedere con la sua storia, si diffonde appiccinel mondo del calcio, e non c’è squadra al mondo che lo visiti senza provare un certo formicolio alla nuca, preludio nervoso a sconvolgimenti e attacchi d’ansia. Ciò che accade all’interno è un mistero perfino per i giocatori locali, come ha spiegato molto bene Carvajal: a volte loro non ci credono nemmeno, ma i loro avversari sì”.