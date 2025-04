GearUP Booster e King Esport rivoluzioneranno il gaming italiano

Leggi su Liberoquotidiano.it

NAPOLI, Italia, 28 aprile 2023 /PRNewswire/, un servizio leader di accelerazione e ottimizzazione dei videogiochi, ha annunciato che presenterà i suoi servizi al Napoli Comicon, che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio. L'azienda si unirà a, la più grande comunità di gioco in Italia, per organizzare tornei di videogiochi su PC e console durante l'evento.Grazie a questa partnership,mirano a ottimizzare la rete dei videogiochi in Italia e a fornire ai giocatori un elevato livello di ottimizzazione della rete.offre un'ampia gamma di opzioni di potenziamento per piattaforme mobili e PC, tra cuihardware come HYPEREV che garantiscono velocità di download elevate e una fluidità di gioco senza pari. I visitatori dello stand potranno sperimentare la tecnologia all'avanguardia die i suoi vantaggi sui loro titoli preferiti.