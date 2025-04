Ilgiorno.it - Dimenticate i diamanti, ora si trafficano i Pokémon: uomo fermato alla dogana con 3.000 euro di carte

Varese – Non era un pacco qualunque quello che un cittadino straniero, residente in Svizzera, stava cercando di introdurre in Italia passando a piedi per il valico di Ponte Tresa. L’trasportava una scatola di cartone sigillata, apparentemente innocua, ma il suo atteggiamento ha insospettito i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in serviziofrontiera. In collaborazione con la Guardia di Finanza di Luino, è stato deciso di procedere a un controllo approfondito. All’interno del pacco, accuratamente nascosto, c’era un vero e proprio tesoro: 38da collezione, per un valore commerciale stimato di oltre 3.000. Il contenuto non era stato dichiarato, e nessun dazio o imposta sul valore aggiunto risultava versato. Di conseguenza, il carico è stato immediatamente sequestrato in via amministrativa per violazione delle normeli.