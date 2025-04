Roma Incontro con parlamentari per risoluzione contro lo spreco alimentare

alimentare equo e sostenibile

Roma, 10 aprile 2025 – Ultima Generazione annuncia l'avvio di un confronto costruttivo con parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, reso possibile grazie alla visibilità ottenuta attraverso le recenti azioni di disobbedienza civile nonviolenta. Questi incontri rappresentano un passo cruciale per concretizzare le proposte della campagna "Il Giusto Prezzo", volta a promuovere un sistema alimentare equo, sostenibile e accessibile a tutti. Ultima Generazione ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per illustrare cosa è successo.

DALLE PIAZZE ALLE ISTITUZIONI: IL RUOLO DELLA DISOBBEDIENZA CIVILE

Le azioni nonviolente organizzate da Ultima Generazione hanno acceso i riflettori sulle distorsioni del sistema agroalimentare, segnato da sfruttamento del lavoro, prezzi ingiusti per produttori e consumatori, e impatti ambientali insostenibili.

