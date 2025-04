Salerno conflitto a fuoco con i carabinieri su A2 | un ferito

Una persona è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco in una sparatoria con i carabinieri, avvenuto la notte scorsa, allo svincolo dell'autostrada A2 di Atena Lucana, in provincia di Salerno. A quanto si apprende il ferito è stato trasportato in ospedale a Polla. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto.

