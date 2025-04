Metropolitanmagazine.it - Simu Liu se la prende, scherzosamente, con altri attori MCU per aver reso la Marvel così segreta

Liu era emozionato quanto i fan di vedere l’annuncio del cast per Avengers: Doomsday, dato che non aveva idea di chi altro avrebbe pparte al film. Liu è apparso al The Jennifer Hudson Show questa settimana, e lì ha parlato dell’attesissimo evento crossover dell’MCU. Ha detto di sapere che avrebbe ripil ruolo di Shang-Chi per Doomsday, ma solo quello e nient’altro. Per quanto riguarda la formazione degli Avengers e le grandi sorprese, ha detto che lale ha tenute segrete a tutti i membri del cast. Ne ha dato la colpa direttamente ad altre due star dell’MCU: Tom Holland e Mark Ruffalo. “Sapevo che ovviamente sarei stato coinvolto, in qualche modo“, ha spiegato Liu. “Ma non sapevo chi altro stessero annunciando – sì, insomma, non ci dicono niente, perché Tom Holland e Mark Ruffalo ci hanno rovinato tutto.