Monica finisce le cure oncologiche e all’ospedale di Empoli suona la ‘Campana del Sollievo’

, 11 aprile 2025 – Alle 13 di lunedì 7 aprile, nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Giuseppe, è rito un suono speciale. È quello della Campana del Sollievo, che, paziente oncologica, hato per segnare la fine del suo percorso di terapia. Un gesto semplice e potente, carico di emozione, che ha coinvolto medici, infermieri, personale amministrativo, amici e familiari: tutti presenti per condividere questo momento di rinascita. Tumore del cavo orale, fondamentale la diagnosi precoce: dove fare prevenzione in Toscana La Campana del Sollievo è un rito simbolico, nato negli Stati Uniti e diffuso oggi nel mondo anglosassone, ma ancora poco conosciuto in Italia. “È un rito dell’addio e di gioia – ha spiegato la dottoressa Francesca Martella, direttrice della Struttura Complessa di Oncologia – con il quale il paziente che ha concluso un lungo percorso di cura si augura ogni bene per i giorni nuovi”.