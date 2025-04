Lanazione.it - Vacanze pasquali e i ponti di primavera, i servizi di Autolinee Toscane subiranno alcune variazioni

ARezzo, 11 aprile 2025 – In coincidenza con lee idi, idi. Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e martedì 22 aprile – giorni discolastiche - tutti idel territorio, sia urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario feriale non scolastico. Venerdì 25 aprile tutti iseguiranno l’orario festivo mentre sabato 26 aprile sarà seguito l’orario non scolastico, quindi con la sospensione deiprettamente scolastici. Giovedì 1° maggio, festa dei lavoratori, isaranno sospesi. Nel dettaglio il quadro deinei territori di riferimento del Dipartimento Sud di, ovvero Siena, Grosseto e Arezzo per quanto riguarda in particolare i giorni di Pasqua. Bacino di Siena A Siena il giorno di Pasqua ilo urbano sarà svolto in forma ridotto: saranno disponibili collegamenti delle linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, s51, s52, s54.