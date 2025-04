Spazionapoli.it - Napoli, patto tra i giocatori: ecco la missione azzurra

In casa, di fatto, bisogna registrare un incredibile colpo di scena. Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan, ilsi è dovuto fermare ancora una volta. Lunedì scorso, infatti, gli azzurri hanno pareggiato 1-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Questo pari, visto il 2-2 dell’Inter a Parma, ha permesso aldi restare ancora in lotta scudetto, visto che i nerazzurri hanno ancora un margine di tre punti. Proprio in vista delle ultime sette gare di campionato, di fatto, ipartenopei hanno siglato untra di loro davvero importante.tra gli azzurri: vincere le ultime sette giornate di campionatoCome riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, i calciatori azzurri hanno ladi vincere le ultime sette gare di campionato di Serie A.