Ammirare in motonave dal mare l’uscita della processione dell’Addolorata con Kyma Mobilità

Tarantini Time QuotidianoAnche quest’annopartecipa ai RitiSettimana Santa dando la possibilità a tutti, tarantini e turisti, di fare una straordinaria esperienza: assistere dal, a bordo di una, alMadonna Addolorata dalla Chiesa di San Domenico!Il biglietto costa € 15, un prezzo che l’azienda partecipata del Comune di Taranto ha deciso di mantenere invariato anche quest’anno, è in vigore da oltre cinque anni, quale contributo allo sviluppo turisticocittà, per i minori di sei anni il biglietto è gratuito.La partenza“Clodia” è prevista alle ore 23.00 di Giovedì Santo, 17 aprile, dall’imbarcadero al Piazzale Democrate, dove c’è un’ampia disponibilità di parcheggi.Di lì lainizierà il tragitto per raggiungere il Mar Grande: prima costeggerà la Città vecchia dal lato del Mar Piccolo, con i pescherecci ormeggiati su Via Garibaldi, per poi attraversare il Canale Navigabile, passando così sotto il Ponte Girevole e di fianco al Castello Aragonese, uno degli scorci più affascinanti di Taranto, uno spettacolo mozzafiato reso ancora più suggestivo dall’atmosfera notturna.