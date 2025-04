Oasport.it - Nadia Battocletti guida l’Italia a caccia dell’impresa nella prima edizione degli Europei di corsa su strada in Belgio

Tre distanze, tre possibilità di lasciare il segno.arriva alladel Campionato Europeo sucon ambizione e concretezza, un mix di esperienza e gioventù che può valere titoli, podi e piazzamenti di prestigio. Con l’argento olimpico sui 10 milare la carica azzurra, sognare in grande è più che lecito. L’oro europeo su tre superfici diverse, pista, cross e ora, nel giro di meno di un anno: è l’obiettivo ambizioso di, stella della spazzurra pronta a brillare nel weekend a Lovanio, in, dove va in scena ladei Campionatidisu.A una trentina di chilometri da Bruxelles, il cuore delle Fiandre ospita un evento storico: un appuntamento che coinvolgerà mezza maratona, 10 km e maratona, in un mix di tradizione e innovazione che promette spettacolo e grande agonismo.