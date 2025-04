Sololaroma.it - Borussia Monchengladbach-Friburgo, il pronostico di Bundesliga: non solo il GOL

Sta per cominciare un altro weekend molto importante in, dove si scenderà in campo per la ventinovesima giornata, che sarà inaugurata dal match tra Wolfsburg e Lipsia, in programma stasera alle ore 20.30. Tra le gare che si svolgeranno invece domani, sabato 12 aprile, alle ore 15.30, alPark, si affronteranno, entrambe ancora in corsa per un posto in una delle prossime competizioni europee.I padroni di casa vivono un periodo positivo e si presenteranno a questo appuntamento con alle spalle tre risultati utili consecutivi, anche se il pareggio nell’ultimo turno con il St. Pauli ha fatto perdere punti preziosi.che si trova attualmente al 6° posto in classifica a due sole lunghezze dal quarto posto del Mainz, che sta attraversando un momento non brillante con soli due punti in tre partite.