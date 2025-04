Ilgiorno.it - Superenalotto oggi, caccia al jackpot ma intanto la Lombardia si consola con i 10eLotto

Milano, 11 aprile 2025 - Continua laaldelche questa sera, venerdì 11 aprile 2025, mette in palio 18 milioni di euro. Lacomunque si èta con l’estrazioni delavendo fatto registrare la vincita nazionale più alta del concorso: a Meda, in provincia di Monza-Brianza, è stato centrato in via Seveso un “9” da 60mila euro, a fronte di una giocata da 3 euro nella modalità Frequente del gioco, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg. A Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano, in via Andromeda invece sono stati vinti 15mila euro con un “5” nella modalità Frequente. Questa l’estrazione di ieri sera, giovedì 10 aprile, del08 12 18 19 20 40 49 55 60 62 63 64 68 69 74 81 83 84 87 89 NUMERO ORO: 55 DOPPIO ORO: 55 40 Aprile si sta rivelando particolarmente fortunato per le vincite del