Atp Barcellona Monaco di Baviera 2025 | montepremi e prize money

Ile ildell’Atp 500 die dell’Atp 500 didi, tornei in programma dal 14 al 20 aprile. Entra nel vivo la stagione su terra battuta dopo il prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. Il circuito ATP fa tappa in Spagna e in Germania per due importanti tornei 500. Aguida il seeding Carlos Alcaraz, mentre gli azzurri al via sono Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. In Germania sarà invece Alexander Zverev la prima testa di serie, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a rappresentare i colori italiani. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.Lorenzo Musetti (ITA) during his third round at theTennis Rolex Masters in Monte Carlo, on April, 10,. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.