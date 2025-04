Pattuglione dei carabinieri nei vicoli tre arresti e due denunce

carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, durante il quale i militari della stazione Maddalena hanno rintracciato e arrestato un marocchino 30enne per violazione della misura dell'obbligo di. Genovatoday.it - Pattuglione dei carabinieri nei vicoli, tre arresti e due denunce Leggi su Genovatoday.it della compagnia di Genova Centro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, durante il quale i militari della stazione Maddalena hanno rintracciato e arrestato un marocchino 30enne per violazione della misura dell'obbligo di.

Pattuglione dei carabinieri nei vicoli, tre arresti e due denunce. Maxi controllo dei carabinieri in centro storico: oltre 100 identificati, tre arresti e diverse denunce. Soldi falsi, droga nelle mutande e coltello, pattuglione dei carabinieri con arresti e denunce. Pattuglione in centro storico, due arresti e 18 denunce. Centro Storico, “pattuglione” straordinario di Carabinieri ed Esercito: tre arresti e 50 identificati. Centro storico, maxi pattugliamento dei carabinieri: tre arresti e una denuncia. Ne parlano su altre fonti

Corruzione, stalking e peculato a Pavia: la procura chiede il processo immediato per tre carabinieri - Tra di loro Antonio Scoppetta, per anni in servizio nell’aliquota carabinieri della stessa procura di Pavia: avrebbe ricevuto favori e denaro in cambio di ... (milano.repubblica.it)

Tre arresti tra Malo, Arsiero e Schio e 7 persone denunciate dai carabinieri - Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Schio hanno dato esecuzione ad una serie di provvedimenti, arrestando tre uomini tra Malo, Arsiero e Schio. Per due di loro si sono aperte le porte ... (altovicentinonline.it)

Scappa alla vista dei carabinieri lanciando la droga: inseguimento tra i vicoli, preso e denunciato. Non doveve essere a Parma - dove aveva tentato di nascondersi accovacciandosi tra le auto in sosta. Ha cercato di opporre resistenza spintonando i carabinieri per evitare l’identificazione. Una volta fermato, è stato ... (gazzettadiparma.it)