Quotidiano.net - ErGear, la scrivania smart che si adatta a te, ora con il 5% di sconto su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Ladiè un prodotto regolabile in altezza è progettata per offrire massima flessibilità nell’ambiente di lavoro o studio, grazie a un pannello intelligente con 4 memorie di altezza, un ampio piano da 140 x 70 cm e sistema di sollevamento elettrico silenzioso. Si trova sua 146,02 euro, con l’IVA inclusa nel prezzo e le spese di spedizione comprese; è in offerta a tempo limitato con unodel 5% sul valore di listino. Comprala adesso, è in offerta con lodel 5% Laregolabile diè indispensabile per il tuo lavoro: comprala adesso Il piano di lavoro arriva già assemblato, riducendo i tempi di montaggio e garantendo una maggiore stabilità. La struttura regolabile consente di passare dalla posizione seduta a quella in piedi con un solo tocco, contribuendo a prevenire l'affaticamento muscolare e a favorire una postura corretta.