Anteprima24.it - Pendolari del furto nei supermercati: arrestati tre rumeni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCarabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 3 persone, ritenute responsabili di “aggravato continuato in concorso”.L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando 3 persone, due donne e un uomo, tuttidomiciliati nel casertano e già gravati da diversi precedenti di polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non faranno mai. Dagli scaffali, però, portano via diversi generi alimentari, che occultano in un passeggino per bambini e poi pensando di averla fatta franca, si allontanano di corsa per far perdere le proprie tracce, e ripetere lo stesso iter con altri.Purtroppo per loro, all’uscita di un supermercato, i carabinieri li bloccavano per identificarli e controllarli.