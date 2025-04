Primacampania.it - Tumore alla prostata, a Napoli parte uno studio innovativo: diagnosi precoce attraverso l’analisi del respiro

– Diagnosticaremente ildel: è questo l’obiettivo che si pone il progetto diavviato in provincia digraziecollaborazione tra Emina S.r.l, società del gruppo Emicenter, e Predict S.p.A. (“Predict” o la “Società”), PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell’healthcare, e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. Il progetto è reso possibile grazie a Mistral Sampler, un’innovativa tecnologia sviluppata e brevettata da Predict, in grado di catturare in pochi minuti e con semplici passaggi i composti organici volatili (VOCs) presenti nelin piccole cartucce adsorbenti.