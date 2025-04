Andrea uccide Milko per gelosia l' ex compagna offesa sui social | Sei una zo***la

social per l'ex compagna di Andrea Izzo, il 41enne che ha prima ucciso a colpi di pistola il suo rivale in amora, Milko Gargiulo, e poi si è suicidato. La donna aveva da tempo chiuso la relazione con Izzo - con il quale ha avuto due figli - e per qualche tempo ha frequentato. Napolitoday.it - Andrea uccide Milko per gelosia, l'ex compagna offesa sui social: "Sei una zo***la" Leggi su Napolitoday.it Offese e odioper l'exdiIzzo, il 41enne che ha prima ucciso a colpi di pistola il suo rivale in amora,Gargiulo, e poi si è suicidato. La donna aveva da tempo chiuso la relazione con Izzo - con il quale ha avuto due figli - e per qualche tempo ha frequentato.

Andrea uccide Milko per gelosia, l'ex compagna offesa sui social: "Sei una zo***la". Napoli, Milko Gargiulo ucciso per gelosia da Andrea Izzo: l’arrivo in scooter, gli spari e il suicidio. Milko Gargiulo, chi era il 56enne ucciso per gelosia: l'ultimo post pochi minuti prima di morire. Aveva già de. Omicidio a Marano, chi è Milko Gargiulo: 56enne ucciso per gelosia dall'ex della compagna. Napoli, uccide il rivale per gelosia: le denunce inascoltate della vittima. Uccide un uomo per gelosia davanti a una scuola e poi si toglie la vita, la vittima lo aveva denunciato. Ne parlano su altre fonti

Napoli, uccide il rivale Milko Gargiulo per gelosia davanti ai bimbi di una scuola: poi Andrea Izzo si è ucciso - - Una esecuzione spietata, poco distante da una scuola per l’infanzia, il tutto sotto gli occhi delle mamme e dei loro bambini, in un’ora di punta, quella dell’ingresso. Poi il suicidio a qualche chil ... (msn.com)

Tragedia della gelosia: uccide il “rivale” e poi si toglie la vita - Si tratterebbe di un omicidio – suicidio per motivi passionali quello avvenuto questa mattina lungo la Marano- Pianura, vicino Napoli. Andrea Izzo, 41 anni, avrebbe esploso 5 colpi contro il nuovo com ... (informazione.it)

Uccide rivale per gelosia davanti ai bimbi di una scuola - Invia la foto del cadavere alla donna, poi si suicida Uccide rivale per gelosia davanti ai bimbi di una scuola ... (marigliano.net)