Milan sempre più nel caos ecco i veri motivi per cui è saltato l’affare Paratici

Fabioè uscito dalla lista ristretta dei possibili direttori sportivi delnon per pressioni della Figc e nemmeno perché colpito da fuoco amico, leggasi interferenze esterne. Se l’ex dirigente della Juventus, rapporto chiuso nel 2021 e successivamente travolto dalla vicenda plusvalenze, non avrà un ufficio a Casala ragione è da ricercare esclusivamente nella scelta del club rossonero di non considerare più il suo profilo come adatto alla missione per la quale era stato sondato: colmare la lacuna nell’organigramma dirigenziale, parsa evidente in queste due stagioni post licenziamento di Paolo Maldini e Frederick Massara.Una normale dinamica in una fase di ricerca dell’uomo giusto, scouting la sintesi giornalistica che accompagna la scrematura delle candidature da parte dell’ad Giorgio Furlani.