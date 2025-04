Attacco Inter firma UFFICIALE prima del Mondiale

Inter.Attacco Inter, firma UFFICIALE prima del Mondiale (LaPresse) – Calciomercato.itFrancesco Pio Esposito ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2030. Seguiranno aggiornamentiL'articolo Attacco Inter, firma UFFICIALE prima del Mondiale proviene da CalcioMercato.it. Calciomercato.it - Attacco Inter, firma UFFICIALE prima del Mondiale Leggi su Calciomercato.it E’ arrivata la fumata bianca. Il calciatore si lega al club fino al 30 giugno 2030. I tifosi nerazzurri possono davvero esultareTutto confermato. L’intesa era stata raggiunta nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità, come si può leggere sul sito dell’del(LaPresse) – Calciomercato.itFrancesco Pio Esposito ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2030. Seguiranno aggiornamentiL'articolodelproviene da CalcioMercato.it.

Attacco Inter, firma UFFICIALE prima del Mondiale. Milan, per Gimenez oggi visite mediche e firma. Le news di calciomercato. Gimenez ci sarà contro l'Inter nel derby? Visite mediche e firma, il programma e quando può esordire con il Milan. Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta 2-0: Dumfries firma il pass per la finale. Lazio travolta all'Olimpico: l'Inter dilaga e ne fa sei, rivivi la diretta. Inter-Milan, la Supercoppa italiana ai rossoneri: Abraham firma il gol del trionfo al 93'. «Conceiçao ci ha trasmesso energia, è questo a farci vincere». Ne parlano su altre fonti

Firma UFFICIALE del nuovo attaccante, Marotta lo ha convinto: arriva dopo il Mondiale per Club - Un altro capolavoro del presidente nerazzurro: arriva la firma ufficiale per il nuovo rinforzo dopo il Mondiale per Club. (interdipendenza.net)

Inter-Lazio Primavera: una novità in attacco. Le formazioni ufficiali - INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti. (inter-news.it)

Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: la scelta in attacco - Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, primo dei due derby di coppa in programma questo mese. I nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria stagionale contro i rossoneri. Di seguito le formazioni ... (passioneinter.com)