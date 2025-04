Lanazione.it - In vacanza nell’hotel di lusso, se ne va senza saldare il conto da 19.000 euro

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 11 aprile 2025 – “Il cappottino nuovo, poi c’è la suite, la prima colazione”. Sembra l’iconica scena del conte Mascetti in Amici Miei, Atto II. Eppure è successo davvero. Siamo in un lussuoso hotel in Val Gardena. Qui un uomo della provincia di Livorno, dopo aver soggiornato insieme ad altri due adulti e un minorenne, se ne è andato, lasciando unda pagare di ben 19.000. Emerge che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Ediin Val Gardena aveva trascorso alcuni giorni all’inizio di marzo. Dopo le verifiche del caso i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno denunciato per insolvenza fraudolenta. Le indagini, condotte dai carabinieri di Ortisei, sono partite dalla denuncia presentata dai gestori dell’hotel. È emerso così che l’uomo era già stato coinvolto in casi analoghi di truffa e mancato pagamento in varie regioni italiane.