Oltre 170 arresti nell' ultimo anno nel novarese | i numeri della polizia

Oltre 170 persone arrestate e più di mille quelle denunciate. Sono questi i numeri dell'attività della polizia di Novara negli ultimi 12 mesi, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025. numeri che sono stati presentati ieri, giovedì 10 aprile, durante le celebrazioni del 173° anniversario della polizia.

