Dazi e Green Deal Foti rilancia | L’Italia ha una strategia | sostenere le imprese e tagliare i costi che le frenano

Unalucida, quella del governo italiano, che non si lascia travolgere dai riflessi condizionati della geopolitica a “stallo e strisce”. Tommaso, ministro per gli Affari europei, lo dice senza perifrasi: «Il governo Meloni fa ragionamenti più ampi. Vivere alla giornata complica le cose e può avere riflessi sull’economia mondiale notevoli, generando panico e avviando una spirale inflattiva». E su Donald Trump, nessun dubbio: il presidente americano ha giocato una partita tutta tattica, «un’evidente modalità per aprire una trattativa». Secondo il titolare del dicastero «il presidente americano ha giocato le sue carte: sapeva che sarebbero arrivate reazioni più o meno decise da molte parti, ma ha fatto ciò che riteneva utile per il suo interesse».: “Trump voleva arrivare a trattare”Un cambio di rotta, quello del tycoon, ma chevedeva già come un tentativo per arrivare a negoziare.