Con l' installazione multisensoriale Leica 100 anni Witness to a Century

Milano, 11 apr. (askanews) – Per celebrare il centenario della leggendaria Leica I, festeggiare il presente e raccontare la visione del futuro, Leica Camera Italia partecipa a Milano Design Week presso il Leica Store & Galerie Milano con una tappa di un progetto globale che, dopo Dubai e prima di New York, arriva a Milano, per proseguire poi verso Wetzlar, Shanghai e Tokyo. Leica 100 anni Witness to a Century è un'installazione multisensoriale, un percorso di immagini iconiche, una mostra fotografica insieme all'esposizione di uno straordinario pezzo da collezione, la Leica 0-Series No.112.

