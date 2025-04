Iodonna.it - L'opera, realizzata da Atelier blam, aveva volato sulla Senna durante l'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Milano, 10 apr. (askanews) – Sanofi ha portato alla Design Week di Milano Zeus, il cavallo robotico che ha letteralmentesulle acque dellala cerimonia didi. L’danasce dal connubio tra conoscenza, studio e spirito di innovazione e si inserisce nel tema dell’edizione 2025 della settimana milanese, Mondi Connessi. Leggi anche › Milano Design Week, profumi, candele & co più cool per la casa Zeus, il cavallo robotico di, a Milano“È stata una sfida – ha detto ad askanews Aurélien Meyer, socio fondatore e principale di– collegare arte e tecnologia in questo progetto. Era necessario trovare il giusto equilibrio, la giusta precisione tra l’espressione della vera tecnologia, della vera ingegneria e il gesto artistico che rappresenta anche Zeus, questo cavallo meccanico che è anche una vera e propria scultura.