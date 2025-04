Lanazione.it - Presentata la Processione di Gesù morto a Terranuova

Arezzo, 11 aprile 2025 –ladiDavide Riondino nella parte di Pilato e Alessandra Bedino nella parte di Claudia Procula Un po’ di numeri: 400 persone a lavorare, 100 in produzione e 294 a sfilareBracciolini si prepara a vivere una delle sue tradizioni più partecipate: ladi, che si terrà venerdì 18 aprile 2025, giorno del Venerdì Santo. “Quest’anno torna ladi, un momento di grande momento di coesione e identità che coinvolge sia credenti che non. È una tradizione di cui sentiamo la responsabilità perché le prime notizie risalgono al 1797. Non siamo chiamati a viverla solo nel presente, ma anche a custodirla e tramandarla ai posteri, come è successo spesso nella nostra comunità, basti pensare alla festività del Perdono” ha detto il Sindaco, Sergio Chienni.