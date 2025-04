Gravidanzaonline.it - Trapianto di utero tra sorelle: così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel

, 33 anni, ha la sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), una condizione rara che comporta l’assenza congenita dell’. Dopo una diagnosi a 19 anni, la maternità sembrava fuori portata. Ma grazie alla disponibilità della sorella Amy Purdie, 42 anni, ex insegnante edi due figli, ha potuto sottoporsi a undinel 2023.L’intervento è avvenuto nel Regno Unito, nell’ambito di un programma sperimentale. Prima del, la coppia aveva congelato sette embrioni tramite fecondazione assistita. Dopo mesi di recupero, uno di questi è stato trasferito con successo.Il 27 febbraio 2025 è nata Amyal Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital di Londra, con qualche settimana di anticipo, ma in buone condizioni generali.Il nome è un omaggio sia alla sorella donatrice sia aQuiroga, una delle chirurghe coinvolte nele nel parto.