Quando Macron a 17 anni disse alla 40enne Brigitte Trogneux "Ti sposerò"

Una coppia decisamente non comune. Non per la differenza d’età, ma per chi sono. Lui è il presidente della Francia Emmanuel, lei la premiere dame. Si potrebbe pensareloro come una relazione legata a meccanismi di potere, ma è tutt’altro che così: il loro è amore vero, che dura da molti, che ha superato ostacoli e che si presenta al mondo senza etichette.Gli inizi della loro storiaÈ il 1993. Lui ha 15ed è uno studenteProvidence, una scuola cattolica nel nord della Francia. Lei nei ha 40 ed è la sua insegnante di recitazione. Si incontrano proprio per la prima volta per l’audizione a una recita scolastica, che qualche tempo dopo si tiene, suggellando il successo con un tenero bacio sulla guancia. L’amore è ancora lontano, ma non troppo.Può capitare che uno studente o una studentessa si invaghiscano del proprio o della propria insegnante.