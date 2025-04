Gravidanzaonline.it - Come stanno cambiando i papà? Il ruolo dei millennial nella genitorialità moderna

, i ragazzi e le ragazze nati tra il 1981 e il 1996, sono così chiamati perché è quella generazione che ha raggiunto la maggiore età nel nuovo millennio. Identificati anche con l’espressione “Generazione Y”, sono quelli che oggi nel 2025 hanno tra i 29 e i 44 anni, l’età in cui tendenzialmente si diventa genitori. Secondo i dati dell’ISTAT riportati dall’ANSA, oggi in Italia l’età media in cui si diventa padri e di 35,8 anni, con un aumento di 10 anni rispetto alla fine degli anni Novanta. Numeri che non spiegano il cambiamento ma che fotografano una parte di un fenomeno, quello della, in costante evoluzione.È quindi interessante capirestala paternità, qual è ildeimillenial e quali le sfide che questi nuovi genitoriaffrontando, siagenitori cheuomini, partner e professionisti.