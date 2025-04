Primacampania.it - Psi: “Centrosinistra campano lavori per l’unità, no a errori e forzature”

NAPOLI – "Ilper. Perché questo accada serve buona volontà e bisogna superare alcuni". Così Felice Iossa, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Socialista Italiano, lancia un appello chiaro alle forze progressiste in vista delle prossime sfide politiche. "Con il segretario Enzo Maraio – ha proseguito Iossa – abbiamo indicato una linea: bisognerà ripartire dal lavoro fatto da Vincenzo De Luca, dal testardamente unitario di Elly Schlein e dal 'modello Napoli' interpretato da Gaetano Manfredi". Per Iossa, il percorso non deve essere schiacciato su un duopolio: "Partire dai nomi o immaginare di chiudere la partita limitandosi al confronto tra Pd e M5S sarebbe un errore. Vigileremo perché non accada".