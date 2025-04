Garlasco consulente Garofano | Mai stato nella villetta dei Poggi ma le foto lo smentiscono

Garlasco, uno dei più discussi e controversi della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi decenni, è tornato prepotentemente sotto i riflettori. Una nuova fase processuale ha acceso un ulteriore dibattito su conflitti d’interesse, consulenze tecniche discutibili e presunte anomalie nelle indagini. Al centro delle polemiche vi è la figura di Luciano Garofano, ex generale dei carabinieri e già comandante del Ris di Parma, la cui nomina a consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio ha sollevato un’ondata di perplessità e proteste.>>Nuovi elementi emergono nel caso Garlasco: una telefonata dimenticata riapre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara PoggiGarofano, da parte sua, ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto nei rilievi effettuati nell’abitazione di via Pascoli, dove fu uccisa Chiara Poggi nell’agosto del 2007. Leggi su Caffeinamagazine.it Il caso, uno dei più discussi e controversi della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi decenni, è tornato prepotentemente sotto i riflettori. Una nuova fase processuale ha acceso un ulteriore dibattito su conflitti d’interesse, consulenze tecniche discutibili e presunte anomalie nelle indagini. Al centro delle polemiche vi è la figura di Luciano, ex generale dei carabinieri e già comandante del Ris di Parma, la cui nomina atecnico della difesa di Andrea Sempio ha sollevato un’ondata di perplessità e proteste.>>Nuovi elementi emergono nel caso: una telefonata dimenticata riapre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara, da parte sua, ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto nei rilievi effettuati nell’abitazione di via Pascoli, dove fu uccisa Chiaranell’agosto del 2007.

Garlasco, legale Stasi su nomina Garofano a consulente di Sempio: "Viola la legge". Lui: "Mai stato dai Poggi". Garlasco, bufera sul colonnello Garofano: "Non può fare il consulente per Sempio", secondo la difesa di Stasi. Garlasco, il generale Garofano: «Mai entrato in casa Poggi, nessuna incompatibilità». Ma il 3 ottobre 2007 fece un sopralluogo. Garlasco, le foto di Garofano in casa Poggi. Lui spiega: "Rilievi del Dna già fatti dai consulenti". Delitto di Garlasco, esternazioni e ricusazioni: caccia al perito senza un passato. Garlasco, le foto che smentiscono il colonnello Garofano: nel 2007 entrò nella villetta dei Poggi. Ne parlano su altre fonti

“Mai entrato a casa Poggi”, ma le foto smentiscono il generale Garofano. La difesa di Sempio: “Non cambia nulla” - Gli avvocati di Alberto Stasi hanno chiesto che venisse ricusato il genetista Luciano Garofano, scelto dalla difesa di Sempio come consulente di parte ... (fanpage.it)

Omicidio Poggi, Garofano, ex comandante del Ris, nella bufera: «Mai entrato nella villetta». Ma gli atti lo smentiscono - «Non sono mai entrato in quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse». Con queste parole, l’ex generale Luciano Garofano ... (msn.com)

Garlasco, le foto di Garofano in casa Poggi. Lui spiega: "Rilievi del Dna già fatti dai consulenti" - Il sopralluogo nella villetta dell'ex comandante del Ris di Parma, ora consulente della difesa di Andrea Sempio, sarebbe successivo ai rilievi genetici fatti dai collaboratori, nominati dalla Procura, ... (rainews.it)