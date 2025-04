Lanazione.it - Su una saracinesca di Livorno spunta un murales dedicato a Carlo Conti

, 11 aprile 2025 – «Boia deh!!! Ain borgo Cappuccini. I 5 mori!!!». Con la consueta ironia toscana,commenta su Instagram l'omaggio comparso su unadi: unche lo ritrae sorridente, circondato appunto dai famosissimi simboli della città labronica. 13 marzo, auguri: compie oggi 64 anni Il volto inconfondibile del conduttore è diventato così parte integrante del paesaggio urbano, un tributo spontaneo che ha fatto il pieno di like, tra cui quelli di amici e colleghi come Leonardo Pieraccioni, Laura Pausini e della moglie Francesca Vaccaro. «Allora sei famoso davvero!!», il commento firmato dal comico Gianfranco Monti, che riassume perfettamente l’affetto popolare che circonda. Ma la primavera del re della tv italiana non si è limitata al: nei giorni scorsi,ha trascorso due giornate di relax tra Viareggio e la Versilia, in compagnia della moglie Francesca e del figlio Matteo.