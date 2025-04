Scontri tra ultras dopo Avellino-Paganese | in 17 a giudizio

Scontri tra ultras che, il 21 ottobre del 2021, si verificarono sul raccordo autostrada Avellino/Salerno - nel tratto Montoro Nord – Montoro Sud - dopo la partita di calcio tra Avellino e Paganese. Quattordici tifosi della Paganese. Salernotoday.it - Scontri tra ultras dopo Avellino-Paganese: in 17 a giudizio Leggi su Salernotoday.it Dovranno difendersi in un processo i presunti responsabili deglitrache, il 21 ottobre del 2021, si verificarono sul raccordo autostrada/Salerno - nel tratto Montoro Nord – Montoro Sud -la partita di calcio tra. Quattordici tifosi della

