Ilgiornale.it - Occhio alla truffa del finto sms Unicredit: così ti svuota il conto

Leggi su Ilgiornale.it

Un messaggio, poi una telefonata che richiede un bonifico istantaneo e si potrà dire addio a quei soldi: ecco lache ha preso di mira i clientie le spiegazioni dell'istituto bancario per non cadere in trappola