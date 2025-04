Viaggia leggero con lo zaino di VMIKIV perfetto per i weekend fuori porta e non solo OGGI in offerta su Amazon

Lo zaino da viaggio di VMIKIV è progettato per rientrare nelle dimensioni massime del bagaglio a mano Ryanair (40x20x25 cm), risultando ideale per voli low cost senza costi aggiuntivi. Utilizzabile anche come borsa per scuola, ufficio o brevi trasferte, è disponibile su Amazon a 22,70 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, in offerta a tempo limitato con sconto del 5%. Compralo subito, è in promozione zaino di VMIKIV: bagaglio a mano compatibile con le norme di Ryanair, perfetto per i viaggi, la scuola e il lavoro La struttura compatta ma capiente è pensata per sfruttare al massimo lo spazio consentito in cabina. All'interno sono presenti scomparti multipli, tra cui una tasca imbottita per dispositivi elettronici e sezioni per documenti, penne o piccoli oggetti personali.

