Mauro Repetto, il one man show Alla ricerca dell'Uomo Ragno al Teatro Olimpico di Roma

, lo spettacolo con, fa tappa aldi, i biglietti, lo spettacolo con, sarà il 3 maggio a, al, ideatore e co-fondatore degli 883, una delle band culto deglianni ‘90 e autore di molte hit del gruppo, ripercorrerà le tappe di un percorso straordinario, trasportando il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto della sua vita e dell’avvincente storia degli 883.è un one man, a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso.È una favola ambientata nel Medioevo, in cuidal palco interagirà (con il supportodell’intelligenza artificiale) con sé stesso e Max com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo della grande ondata di successi, e con i personaggi che hanno partecipatonascita ecarriera degli 883, tutti proiettati sugli schermi con straordinari effetti visivi.