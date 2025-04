Ilnerazzurro.it - Scommesse, trema la Serie A: indagati 12 calciatori

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un’inchiesta della Procura di Milano scuote nuovamente il mondo del calcio italiano. Un milione e mezzo di euro è stato sequestrato, cinque richieste di arresti domiciliari sono state presentate, e una dozzina didiA risultanonell’ambito di un giro diillegali con base in una gioielleria milanese.Il sistema: orologi di lusso come coperturaSecondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, le indagini si sono concentrate su un sistema ingegnoso e illecito: numerosiavrebbero scommesso su piattaforme illegali online coprendo i propri debiti con bonifici tracciabili verso una gioielleria, come se stessero acquistando Rolex e altri preziosi. Gli orologi, però, restavano in negozio: il pagamento era solo una facciata per mascherare le perdite al gioco.