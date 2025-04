Quotidiano.net - Giorgetti: Focus su difesa comune e sostenibilità finanziaria nel nuovo piano UE

"Il governo sta effettuando le opportune valutazioni nell'ambito dellaeuropea e degli impegni presi a livello dell'Alleanza Atlantica. Ciò premesso, sono già stati ribaditi con forza il ruolo centrale delladella finanza pubblica e la determinazione della necessità di salvaguardare le voci di spesa maggiormente orientate alla crescita e al benessere economico e sociale degli italiani". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlonel Documento di finanza pubblica. "Guardando in avanti, a livello Ue assume potenzialmente una grande rilevanza l'annuncio della Commissione europea in tema di, il cosiddettoDefence Readiness 2030. Quest'ultimo consta di diversi pilastri, tra cui la proposta di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per poter scorporare la spesa innel periodo 2025-2028 dal calcolo dell'indicatore di spesa netta", spiega il ministro.