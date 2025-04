Bresciatoday.it - Bici travolta da un’auto, donna batte la testa sull’asfalto: è grave

Unadi 60 anni è stata investita da un'auto mentre, in sella a unaelettrica, precorreva via Carlo Collodi a Manerbio. Sbalzata sull'asfalto, avrebbe battuto la, riportando traumi alla(e non solo). L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri, giovedì 10 aprile.