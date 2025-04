Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay. Se lo fosse stato me ne sarei accorta, il mondo del web è terribile”: parla Carmen Russo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, è ormai un piccolo cult della tv, amatissimo dal pubblico social. Dopo le confessioni di Veronica Maya, attaccata sui social “per una puntura di botox sbagliata”, ecco che arriva. Le due hanno fatto parte del cast di Ne Vedremo delle Belle, programma di RaiUno che ha chiuso i battenti per via degli ascolti non all’altezza.“Mionon è gay. Se lome nein oltre 40 anni di matrimonio”, le parole della showgirl nella puntata in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2. Come maihato di questo? Lo spiega lei stessa: “Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma ildel web èe ogni voce diventa realtà.