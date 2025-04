Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente avvenuto tra Colleferro e Anagni in diretta daal momento il traffico risulta bloccato ed è stata disposta l'uscita obbligatoria Ferentino perché è diretto versodopo aver seguito la regionale 214 verso Sora proseguire sulla provinciale 34 in direzione perentino e rientrare in autostrada a Colleferro ci sono formati in Oltre 3 km di coda anche in direzione Napoli ma per curiosi primosole incidente sulla Anguillarese Al momento la circone torna da fare tra osteria Nuova Anguillara ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare della capitale in esterna ancora code per traffico tra Ardeatina e Anagnina è più avanti tra il bivio per la 24 e Tiburtina interna permangono le code tra e Salaria in ingresso aincolonnamenti sulla Flaminia Grottarossa due ponti e sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana tutto per traffico Ci spostiamo infine a sud della nostrain provincia di Latina traffico intenso Formia su Viale Emanuele Filiberto In entrambe le direzioni tra via Vindicio e la variante Appia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della