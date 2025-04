Tpi.it - Federica Pellegrini e le critiche a Ballando con le Stelle: “Mi hanno massacrato, sono figlie del patriarcato”

In un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato non solo della sua carriera ma anche dei progetti futuri e della vicenda Sinner,ha commentato anche lericevute sui social durante la sua partecipazione acon le, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Un’esperienza che per l’ex campionessa è stata bella ma difficile: “Se tu mi buttassi in acqua e mi dicessi di esprimere rabbia o passione, io lo potrei fare.è completamente un’altra cosa”. E sullericevute afferma: “Terribile, mianche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi. Mifatto anche dubitare di me, ho pensato all’effetto che questa violenza può avere sulle ragazzine”. Dinamiche che, secondoradici nel “retaggio patriarcale” della nostra cultura: “Se ancora non ne siamo consapevoli, vuol dire che l’Italia è ancora un Paese patriarcale.