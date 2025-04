Mondouomo.it - Pasqua 2025: oltre 10 milioni di italiani in viaggio, le festività fanno ripartire il turismo.

Leggi su Mondouomo.it

Boom di partenze per ledi: l’Italia si conferma la meta più amata, con un giro d’affari di quasi 5 miliardi Ladi quest’anno si trasforma in un’occasione perfetta per prendersi una pausa e godersi qualche giorno di relax, lontano dallo stress della vita di tutti i giorni. Secondo u’indagine condotta .