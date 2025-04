Tg24.sky.it - Ludopatia, fenomeno sociale preoccupante. Attenzione al trading per "rischio" criptovalute

Leggi su Tg24.sky.it

I dati, sempre più preoccupanti, confermano come il gioco d’azzardo sia unallarmante. 136 miliardi di euro spesi dagli italiani nel solo 2024, e il trend per l’anno corrente è in crescita. Le statistiche dell’Osservatorio Nazionale rivelano inoltre che la regione con il volume di scommesse più alto è la Lombardia, con circa 13 miliardi di euro spesi tra slot online, gambling fisico e lotterie. A seguire Campania, Lazio ed Emilia-Romagna, con un ammontare compreso tra i 7 e i 10 miliardi. Secondo un'indagine di Federconsumatori, ilrisulta più marcato nei centri abitati con una popolazione compresa tra i 2.000 e i 9.999 abitanti, una fascia che raccoglie un quarto della popolazione italiana e rappresenta il 41% dei comuni. Tra gli esempi più emblematici figurano Anguillara Veneta (Padova), con una media di 13.