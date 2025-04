Scandone Avellino continuano i successi del settore giovanile Trasente | Orgoglioso del lavoro svolto

settore giovanile della Scandone Avellino, in collaborazione con l’ASD Polisportiva Gabriele Matarazzo del presidente Barbaro e dell’ASD Città di Solofra del presidente Maffei, continuano a ritmo serrato i loro allenamenti e sul campo riscuotono vittorie su vittorie. L’under. Avellinotoday.it - Scandone Avellino, continuano i successi del settore giovanile. Trasente: "Orgoglioso del lavoro svolto" Leggi su Avellinotoday.it I lupacchiotti deldella, in collaborazione con l’ASD Polisportiva Gabriele Matarazzo del presidente Barbaro e dell’ASD Città di Solofra del presidente Maffei,a ritmo serrato i loro allenamenti e sul campo riscuotono vittorie su vittorie. L’under.

Scandone Avellino, continuano i successi del settore giovanile. Scandone Avellino, il derby è biancorosso: Angri espugna il Del Mauro. Scandone Avellino, prestazione super al Del Mauro. Schiantata Taranto. Scandone Avellino torna alla vittoria, Matera sconfitta in casa. Serie B - Lions Bisceglie, quarto hurrà nel play in gold: successo ai danni di Angri. Scandone Avellino da urlo, domina il derby contro Benevento e si conferma capolista. Ne parlano su altre fonti

Scandone Avellino, capitan Trapani suona la carica: «Non dobbiamo mollare, il destino è tutto nelle nostre mani» - Gli irpini sono attesi da tre sfide decisive per centrare l’obiettivo play off. Il playmaker biancoverde: «Imparare dagli errori per crescere. Angri buona squadra, attenzione al fuoriclasse Martinez» ... (orticalab.it)

Scandone Avellino scarica, Milazzo passa al Del Mauro - La Scandone Avellino esce sconfitta dal terzo turno del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Milazzo fa festa al Del Mauro imponendosi con il punteggio di 69-72. Dopo un primo t ... (irpinianews.it)

La Scandone Avellino batte Messina - La Scandone Avellino non sbaglia un colpo e conferma la sua crescita e maturazione delle ultime uscite, sconfiggendo tra le mura amiche del Del Mauro il Basket School Messina con il punteggio di 80-58 ... (atripaldanews.it)