Atena Lucana (SALERNO) – Drammatici momenti lungo lo svincolo autostradale di Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove un uomo è rimasto gravemente ferito durante un conflitto a fuoco con i carabinieri. L’episodio si è verificato nei pressi dell’ingresso della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al chilometro 86,913, dove una pattuglia della Compagnia di Sala Consilina aveva predisposto un posto di blocco. Secondo quanto ricostruito dai militari, tre uomini a bordo di un veicolo risultato rubato – tutti di nazionalità straniera – hanno forzato il posto di controllo senza fermarsi, tentando la fuga. Durante la manovra, avrebbero anche cercato di investire uno dei carabinieri presenti. A quel punto, la situazione è precipitata: ne è scaturito uno scontro a fuoco nel corso del quale uno dei tre è stato colpito gravemente. Primacampania.it - Sparatoria tra carabinieri e ladri in fuga: chiuso lo svincolo di Atena Lucana sulla A2 Leggi su Primacampania.it (SALERNO) – Drammatici momenti lungo loautostradale di, in provincia di Salerno, dove un uomo è rimasto gravemente ferito durante un conflitto a fuoco con i. L’episodio si è verificato nei pressi dell’ingresso della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al chilometro 86,913, dove una pattuglia della Compagnia di Sala Consilina aveva predisposto un posto di blocco. Secondo quanto ricostruito dai militari, tre uomini a bordo di un veicolo risultato rubato – tutti di nazionalità straniera – hanno forzato il posto di controllo senza fermarsi, tentando la. Durante la manovra, avrebbero anche cercato di investire uno deipresenti. A quel punto, la situazione è precipitata: ne è scaturito uno scontro a fuoco nel corso del quale uno dei tre è stato colpito gravemente.

