Miss Europe Continental 2025 | Napoli ancora capitale della bellezza con Veronica Maya alla conduzione

Napoli – Il beauty contest internazionale Miss Europe Continental torna con la sua dodicesima edizione, riconfermando Napoli come città ospitante della finale Europea. L'evento, tra i più prestigiosi del panorama del glamour e della moda internazionale, si svolgerà il 14 novembre 2025 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, cuore pulsante degli appuntamenti culturali e di spettacolo della città partenopea. Ideato e prodotto da Alberto Cerqua, presidente della manifestazione, Miss Europe Continental continuerà anche quest'anno a ospitare reginette di bellezza provenienti da tutta Europa, pronte a sfidarsi per conquistare il titolo che garantirà visibilità internazionale per l'intero anno successivo all'incoronazione. Grande attesa per il ritorno alla conduzione della storica madrina Veronica Maya, volto amatissimo della televisione italiana.

