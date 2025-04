ila '' perché, purtroppo, sono stati disattese le raccomandazioni che già l’anno scorso avevamo fatto sulle modalità dell’iniziativa almeno nella parte commerciale di Tramontana". E' molto critico il presidente di, Fabrizio Di Sabatino, che in.

Pisatoday.it - "Verde Pisa con ben poco verde in Borgo, ritireremo il patrocinio": l'attacco di Confesercenti

"Verde Pisa con ben poco verde in Borgo, ritireremo il patrocinio": l'attacco di Confesercenti.

Verde Pisa, Confesercenti ritira patrocinio.

San Giusto, approvato il progetto per la riqualificazione dell’area al villaggio Apes in via di Goletta.

Il Pisa piega senza sforzi la resistenza di un Bari che non perdeva da 14 turni. Oggi Frosinone-Sassuolo e Samp-Spezia.

Ambiente: l'amministrazione aderisce a 'Il mare di inverno' per ripulire le spiagge dalla plastica.

Non bastano 80' di superiorità: Salernitana ko di misura all’Anconetani.