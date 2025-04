Inter-news.it - Inter-Cagliari, gestione di Thuram fondamentale. Inzaghi riflette

si disputerà domani 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro. La scelta di Simonesu Marcussarà molto importante in vista dei prossimi impegni.LA SFIDA –è una sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano al match con l’obiettivo di mantenere il vantaggio di 3 punti sul Napoli secondo in classifica, nella consapevolezza che i partenopei dovranno incontrare un’altra squadra in lotta per la salvezza come l’Empoli. Il tecnico meneghino Simone, anche in considerazione del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ragiona sulla formazione titolare con l’idea di introdurre alcune novità rispetto all’11 visto dal primo minuto nel successo dell’Allianz Arena., gestirein vista del Bayern MonacoL’ATTENZIONE – Indovrebbe optare per uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic dal primo minuto.